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    Семин о своем уходе: Задавайте вопросы Мещерякову

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свой уход из клуба по истечению контракта. Он заканчивается 31 мая.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Задавайте вопросы Мещерякову, звоните ему. Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберём пресс-конференцию, когда будет возможно», — заявил Семин в беседе с журналистом «Чемпионата».

    Это был четвертый раз, когда Юрий Семин работал с «железнодорожниками». Он возглавлял команду с 1986 по 1990, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010 год. В четвертый раз он возглавил «красно-зеленых» с 2016 года. 0

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