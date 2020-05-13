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    «Мерв» — «Алтын Асыр»: онлайн-трансляция начнется в 13:00

    Мерв — Алтын Асыр (13.05.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Туркмении
    В 13:00 в Премьер-лиге Туркмении начнётся матч «Мерв» — «Алтын Асыр».

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    Последний матч между собой: «Алтын Асыр» — «Мерв» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Алтын Асыр»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Мерв» — «Алтын Асыр». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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