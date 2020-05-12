Гацкан хочет стать ассистентом главного тренера в «Ростове»

Полузащитникпризнался, что хотел бы вернуться вна тренерскую работу.

«Это мой второй родной город. Первый — все-таки тот, где я родился — Кишинев. Я провел в "Ростове" отличные 11 лет, было много значимых побед. Семья здесь хорошо себя чувствует, старший сын играет в Академии клуба. Надеюсь, если не произойдет ничего глобального, мы останемся здесь жить дальше.

Я разговаривал с президентом "Ростова", и он говорил: "Как наиграешься, ждем тебя в клубе". Но есть другой момент — хочу ли я быть детским тренером. Этого еще для себя не понял. Я бы согласился быть помощником в первой команде, если бы была такая возможность, или работать на такой должности в другом клубе, чтобы учиться и набираться опыта», — приводит слова Гацкана сайт РПЛ.

«Когда я решу закончить игровую карьеру, легко могу подать документы и дальше учиться в Молдавии, а потом помогать любому тренеру», — добавил футболист.

Напомним, 36-летний Гацкан играл за «Ростов» с 2008 по 2019 год. 0