«Наполи» не планирует продавать Лосано

отказался от продажи форварда, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Неаполитанцы хотят сохранить мексиканца еще на один сезон и не рисковать его потерей за слишком низкую цену.

Отмечается, что если предложение все же поступит, то клуб хотел бы выручить за 24-летнего футболиста не менее 50 миллионов евро.

Лосано перешел в «Наполи» летом прошлого года из ПСВ. Он стал самым дорогим игроком в истории неаполитанской команды, за него заплатили 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Лосано провел 23 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи. 0