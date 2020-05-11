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    «Наполи» не планирует продавать Лосано

    Футбол Трансферы Футбол Италии Наполи
    «Наполи» отказался от продажи форварда Ирвинга Лосано, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

    Ирвинг Лосано
    Ирвинг Лосано

    Неаполитанцы хотят сохранить мексиканца еще на один сезон и не рисковать его потерей за слишком низкую цену.

    Отмечается, что если предложение все же поступит, то клуб хотел бы выручить за 24-летнего футболиста не менее 50 миллионов евро.

    Лосано перешел в «Наполи» летом прошлого года из ПСВ. Он стал самым дорогим игроком в истории неаполитанской команды, за него заплатили 38 миллионов евро.

    В текущем сезоне Лосано провел 23 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи. 0

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