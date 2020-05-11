Клубы нижней части таблицы АПЛ требуют отмены вылета в Чемпионшип

Клубы нижней части турнирной таблицы АПЛ выступают за отмену вылета в Чемпионшип на следующий сезон, сообщает Sky Sports.

Инициаторы этого обращения считают, что вылет в Чемпионшип в этом сезоне будет несправедливым, поскольку в случае доигровки турнира командами придется играть без зрителей на нейтральных полях.

В списке недовольных находятся такие клубы как «Норвич», «Брайтон», «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Борнмут».

Руководство АПЛ намерено убедить эти клубы в том, что в случае досрочного окончания сезона они потеряют больше денег, чем при вылете в Чемпионшип. 0