«Уралу» интересен бывший полузащитник «Зенита»

интересуется 24-летним российским полузащитником, который выступает за азербайджанский клуб, сообщает «Чемпионат»

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Исаев является воспитанником красноярского «Енисея». Летом 2016 года полузащитник подписал трехлетнее соглашение с петербургским «Зенитом». В составе «Зенита-2» Исаев провел 24 матча, после чего летом 2017 года вернулся в красноярский клуб на правах аренды.

Летом 2018 года Исаев перешел в «Сумгайыт». В декабре того же года футболист получил паспорт гражданина Азербайджана.

В сезоне-2019/20 Исаев принял участие в 11 матчах чемпионата Азербайджана. 0