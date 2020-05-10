«Уралу» интересен бывший полузащитник «Зенита»

Исаев принял азербайджанское гражданство
ФК «Сумгайыт»
Исаев является воспитанником красноярского «Енисея». Летом 2016 года полузащитник подписал трехлетнее соглашение с петербургским «Зенитом». В составе «Зенита-2» Исаев провел 24 матча, после чего летом 2017 года вернулся в красноярский клуб на правах аренды.
Летом 2018 года Исаев перешел в «Сумгайыт». В декабре того же года футболист получил паспорт гражданина Азербайджана.
В сезоне-2019/20 Исаев принял участие в 11 матчах чемпионата Азербайджана. 0