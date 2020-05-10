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    «Реал» ждет ответа по Обамеянгу до 15 июня

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    Мадридский «Реал» установил дедлайн для лондонского «Арсенала» в вопросе трансфера нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Mirror.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    По информации издания, «сливочные» хотят, чтобы «канониры» ответили на предложение о покупке габонца до 15 июня. Если этого не произойдет, то мадридцы будут рассматривать другие варианты.

    У Обамеянга остался один год контракта с «Арсенала». Новое соглашение подписано не будет, поэтому через год он может уйти бесплатно.

    Предполагается, что за форварда «канониры» рассчитывают получить 30 миллионов фунтов.

    В сезоне 2019/20 на счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал». 0

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