«Реал» ждет ответа по Обамеянгу до 15 июня

Мадридский «Реал» установил дедлайн для лондонского «Арсенала» в вопросе трансфера нападающего, сообщает Mirror.

По информации издания, «сливочные» хотят, чтобы «канониры» ответили на предложение о покупке габонца до 15 июня. Если этого не произойдет, то мадридцы будут рассматривать другие варианты.

У Обамеянга остался один год контракта с «Арсенала». Новое соглашение подписано не будет, поэтому через год он может уйти бесплатно.

Предполагается, что за форварда «канониры» рассчитывают получить 30 миллионов фунтов.

В сезоне 2019/20 на счету Обамеянга 20 голов и 1 результативная передача в 32 матчах за «Арсенал». 0