Президент «Милана» подтвердил, что у игроков клуба выявлен коронавирус

Президент «Милана»подтвердил, что в клубе действительно есть футболисты, заболевшие в результате заражения коронавирусной инфекцией.

«У нас есть несколько зараженных игроков. Несмотря на это база клуба открыта.

Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. Игроки же находятся на стадии выздоровления.

Нужно привыкнуть жить с вирусом, и это также относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока уровень заражения не станет равным нулю.

В конце концов, мы можем принять немецкую формулу, по которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть», — цитирует Скарони Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили «Фиорентина» и «Сампдория». 0