Президент «Милана» подтвердил, что у игроков клуба выявлен коронавирус

Паоло Скарони
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«У нас есть несколько зараженных игроков. Несмотря на это база клуба открыта.
Мы уже начали тренироваться, сохраняя дистанцию. Игроки же находятся на стадии выздоровления.
Нужно привыкнуть жить с вирусом, и это также относится к футболу. Невозможно стоять на месте и ждать, пока уровень заражения не станет равным нулю.
В конце концов, мы можем принять немецкую формулу, по которой больные помещаются на карантин, в то время как другие продолжают играть», — цитирует Скарони Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Ранее о новых вспышках заражения коронавирусом объявили «Фиорентина» и «Сампдория». 0