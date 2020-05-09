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    Генич о Николиче в «Локо»: Балканские тренеры — пластилиновые

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал возможное назначение Марко Николича на должность главного тренера «Локомотива».

    Константин Генич
    Константин Генич

    «Только время покажет, насколько это разумный выбор. Все балканские тренеры имеют свою философию. Они такие пластилиновые. Это хорошие тренеры для агентов и людей, находящихся рядом с клубом.

    У него нет такого послужного списка, чтобы прийти в команду, которая два года назад была чемпионом страны и два года подряд играет в Лиге чемпионов.

    Болельщики бы поняли, если бы была какая-то преемственность. Пашинин или Евсеев.

    Если сравнивать с Божовичем, то куда приходил Миодраг? В "Амкар". А тут "Локомотив". Клуб с другими ресурсами и возможностями.

    Семин вообще не заслужил такой уход. Он заслужил чемпионский коридор, чтобы ему поаплодировали. А потом он скажет: Спасибо! Я устал и ухожу», — сказал Генич в эфире программы «Все на футбол!» на «Матч ТВ». 0

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