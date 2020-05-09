Генич о Николиче в «Локо»: Балканские тренеры — пластилиновые

Комментатор «Матч ТВ»прокомментировал возможное назначениена должность главного тренера

«Только время покажет, насколько это разумный выбор. Все балканские тренеры имеют свою философию. Они такие пластилиновые. Это хорошие тренеры для агентов и людей, находящихся рядом с клубом.

У него нет такого послужного списка, чтобы прийти в команду, которая два года назад была чемпионом страны и два года подряд играет в Лиге чемпионов.

Болельщики бы поняли, если бы была какая-то преемственность. Пашинин или Евсеев.

Если сравнивать с Божовичем, то куда приходил Миодраг? В "Амкар". А тут "Локомотив". Клуб с другими ресурсами и возможностями.

Семин вообще не заслужил такой уход. Он заслужил чемпионский коридор, чтобы ему поаплодировали. А потом он скажет: Спасибо! Я устал и ухожу», — сказал Генич в эфире программы «Все на футбол!» на «Матч ТВ». 0