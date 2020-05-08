Хавбек «Ювентуса» согласился перейти в «Барселону»

Полузащитниксогласился на переход в, утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 30-летний босниец уже достиг соглашения с каталонским клубом и ждет, пока команды договорятся между собой.

Отмечается, что туринцы хотят получить от «Барсы» полузащитника Артура, однако сам бразилец не хочет менять клубную прописку. В качестве альтернативы «сине-гранатовые» могут предложить итальянцам Артуро Видаля и Ивана Ракитича.

В текущем сезоне Пьянич провел 32 поединка в футболке «бьянконери», отличившись тремя голами и четырьмя ассистами. 0