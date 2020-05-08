Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен»признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции сезона-2019/20.

Лига 1 досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса и признала ПСЖ чемпионом страны.

Француз забил 18 мячей в 20 матчах чемпионата Франции.

Столько же голов на счету форварда «Монако» Виссама Бен Йеддера, но он забил три мяча с пенальти, тогда как Мбаппе отличался только с игры.

На третьем месте расположился форвард «Лиона» Мусса Дембеле, забив 16 мячей.

Мбаппе уже признавался лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне-2018/19, тогда он забил 33 мяча.

Ранее профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выразила надежду, что сезон-2020/21 начнется в августе. 0