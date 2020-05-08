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    Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции сезона-2019/20.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Лига 1 досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса и признала ПСЖ чемпионом страны.

    Француз забил 18 мячей в 20 матчах чемпионата Франции.

    Столько же голов на счету форварда «Монако» Виссама Бен Йеддера, но он забил три мяча с пенальти, тогда как Мбаппе отличался только с игры.

    На третьем месте расположился форвард «Лиона» Мусса Дембеле, забив 16 мячей.

    Мбаппе уже признавался лучшим бомбардиром Лиги 1 в сезоне-2018/19, тогда он забил 33 мяча.

    Ранее профессиональная футбольная лига Франции (LFP) выразила надежду, что сезон-2020/21 начнется в августе. 0

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