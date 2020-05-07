«Ювентус» предложил «Роме» произвести обмен

Нападающийможет перейти в, сообщает Tuttosport.

По данным источника, 26-летний итальянец может стать частью сделки по переходу полузащитника Николо Дзаньоло.

«Волки» не хотят расставаться с 20-летним хавбеком, но могут согласиться на сделку, чтобы сохранить баланс бюджета этим летом.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Дзаньоло провел 18 матчей, в которых стал автором четырех забитых мячей и одной результативной передачи. Бернардески в этом первенстве сыграл за туринцев 18 матчей, получил три желтые карточки и не забил ни одного мяча. 0