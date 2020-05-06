Власти Германии разрешили возобновить Бундеслигу во второй половине мая — СМИ

Сезон в немецкой Бундеслиге будет возобновлен в ближайшие несколько недель.

Об этом в Twitter сообщил журналист Кристиан Фальк.

По его словам, правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая. Точную дату возобновления чемпионата Бундеслиге позволено выбрать самостоятельно.

Напомним, Бундеслига планировала возобновить сезон 9 мая, затем рестарт был перенесен на 15 мая. Сегодня, 6 мая, появлялась информация о том, что правительство Германии позволит играть в футбол не раньше 22 мая.

Команды из чемпионата Германии уже возобновили тренировки и готовятся вернуться на поле. 0