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    Футболисты смогут быстро набрать форму, если чемпионат возобновится, уверен Обляков

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    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков уверен, что футболистами не потребуется много времени, чтобы набрать хорошую форму в случае возобновления чемпионата России.

    Иван Обляков
    Иван Обляков

    «Если честно, поднадает сидеть. Каждый день одно и то же. Делать особо нечего. Даже в деревне. Как будто перенасытился воздухом.

    Давно такого не было, чтобы здесь так долго находился, поэтому уже устал, хочется вернуться к обычной жизни.

    Мне кажется, что даже сейчас футболисты нормально тренируются. Не хватает с мячом упражнений. Так что надо будет восстановить связи с партнерами, наладить прошлые взаимодействия.

    Думаю, две недели хватило бы, чтобы все было идеально. А физическая форма — даже меньше.

    Нужно доиграть сезон, почему нет? Времени хватит. Летом доиграем сезон, потому получится отпуск неделя-две и начать следующий чемпионат.

    Думаю, нужно и можно доигрывать, если все наладится», — сказал Обляков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». 0

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