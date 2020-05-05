Футболисты смогут быстро набрать форму, если чемпионат возобновится, уверен Обляков

Полузащитник ЦСКАуверен, что футболистами не потребуется много времени, чтобы набрать хорошую форму в случае возобновления чемпионата России.

«Если честно, поднадает сидеть. Каждый день одно и то же. Делать особо нечего. Даже в деревне. Как будто перенасытился воздухом.

Давно такого не было, чтобы здесь так долго находился, поэтому уже устал, хочется вернуться к обычной жизни.

Мне кажется, что даже сейчас футболисты нормально тренируются. Не хватает с мячом упражнений. Так что надо будет восстановить связи с партнерами, наладить прошлые взаимодействия.

Думаю, две недели хватило бы, чтобы все было идеально. А физическая форма — даже меньше.

Нужно доиграть сезон, почему нет? Времени хватит. Летом доиграем сезон, потому получится отпуск неделя-две и начать следующий чемпионат.

Думаю, нужно и можно доигрывать, если все наладится», — сказал Обляков в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». 0