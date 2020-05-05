Орещук: Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны»

Бывший спортивный директор «Динамо»заявил, чтоинтересовалась полузащитником. Функционер оценил шансы братьев переехать в более сильные клубы Европы.

«Здесь все будет зависеть от двух сторон — готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли они уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации все же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки.

Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для "Барселоны". Если он есть в шорт-листе у "Барсы", то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Все будет зависеть от финансов — как от личных условий, так и от клубных», — приводит слова Орещука «Матч ТВ». 0