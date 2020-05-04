Ориги: С «Ливерпулем» у меня должно быть прекрасное будущее

Дивок Ориги
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«Клопп мне дал возможность прогрессировать и сейчас я намного сильнее, чем в прошлом году. Я всегда прислушиваюсь к своим инстинктам и продолжаю работать. С "Ливерпулем" у меня должно быть прекрасное будущее.
Я нахожусь в постоянном контакте с представителями клуба. У меня огромное желание постоянно прогрессировать здесь», — цитирует Ориги Goal.
В этом сезоне бельгиец провел 36 матчей за «мерсисайдцев», в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. 0