Ориги: С «Ливерпулем» у меня должно быть прекрасное будущее

Нападающийзаявил, что добился значительного прогресса за прошедший год.

«Клопп мне дал возможность прогрессировать и сейчас я намного сильнее, чем в прошлом году. Я всегда прислушиваюсь к своим инстинктам и продолжаю работать. С "Ливерпулем" у меня должно быть прекрасное будущее.

Я нахожусь в постоянном контакте с представителями клуба. У меня огромное желание постоянно прогрессировать здесь», — цитирует Ориги Goal.

В этом сезоне бельгиец провел 36 матчей за «мерсисайдцев», в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. 0