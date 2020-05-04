У «Ман Сити» самый дорогой состав по версии Transfermarkt

Первое место занимает «Манчестер Сити». Английский клуб является единственным в рейтинге, стоимость состава которого превысила миллиард евро (1,02 млрд).
Второе место занял «Ливерпуль» (967 миллионов), третье — «Реал» (888,5 миллионов). АПЛ представлена пятью командами.
Топ-10 самых дорогих составов в мире выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (1,02 миллиарда)
2. «Ливерпуль» (967 миллионов)
3. «Реал» (888,5 миллиона)
4. «Барселона» (852,7 миллиона)
5. «ПСЖ» (843,7 миллиона)
6. «Бавария» (756,6 миллиона)
7. «Атлетико» (709 миллионов)
8. «Тоттенхэм» (699 миллионов)
9. «Челси» (679,9 миллиона)
10. «Манчестер Юнайтед» (646,7 миллиона).
В топ-100 попали пять российских клубов: «Зенит» (54-е место, 164,6 млн), «Краснодар» (74-е место, 117,3 млн), ЦСКА (80-е место, 112 млн), «Локомотив» (84-е место, 104,4 млн) и «Спартак» (92-е место, 97,3 млн). 0