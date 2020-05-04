КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Балотелли не заиграл в топ-клубах и сейчас выступает в «Брешии»Топ-10 трансферов, которые хотелось видеть успешными
  • 07:18
    • У «Ман Сити» самый дорогой состав по версии Transfermarkt
  • 07:00
    • Marca назвала топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
  • 22:23
    • «Динамо» интересуется хавбеком «Монпелье» Ле Таллеком
  • 20:46
    • Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем
  • 18:58
    • УЕФА рассматривает вариант с временным переходом на систему «весна — осень»
    Все новости спорта

    У «Ман Сити» самый дорогой состав по версии Transfermarkt

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити
    Портал Transfermarkt представил рейтинг 100 самых дорогих клубов в мире по стоимости составов.

    «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити»

    Первое место занимает «Манчестер Сити». Английский клуб является единственным в рейтинге, стоимость состава которого превысила миллиард евро (1,02 млрд).

    Второе место занял «Ливерпуль» (967 миллионов), третье — «Реал» (888,5 миллионов). АПЛ представлена пятью командами.

    Топ-10 самых дорогих составов в мире выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Сити» (1,02 миллиарда)

    2. «Ливерпуль» (967 миллионов)

    3. «Реал» (888,5 миллиона)

    4. «Барселона» (852,7 миллиона)

    5. «ПСЖ» (843,7 миллиона)

    6. «Бавария» (756,6 миллиона)

    7. «Атлетико» (709 миллионов)

    8. «Тоттенхэм» (699 миллионов)

    9. «Челси» (679,9 миллиона)

    10. «Манчестер Юнайтед» (646,7 миллиона).

    В топ-100 попали пять российских клубов: «Зенит» (54-е место, 164,6 млн), «Краснодар» (74-е место, 117,3 млн), ЦСКА (80-е место, 112 млн), «Локомотив» (84-е место, 104,4 млн) и «Спартак» (92-е место, 97,3 млн). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-10 трансферов, которые хотелось видеть успешными
  • 03:12
    •
  • Прогноз
  • «Алтын Асыр» — «Ашхабад»
  • 1.73
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится столичное дерби лидеров в Ашхабаде?
  • «Алтын Асыр» — «Ашхабад». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Spirit не должны столкнуться с проблемами
  • Team Spirit — Team Unique. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сохранит ли «Халапа» прописку в Лига Примере?
  • «Халапа» — «Масая». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Альфонсо Дэвис Футбол Талант «Баварии» обещает стать одним из лучших в миреПочему так много говорят о Дэвисе? Вчера в 03:190
  • 14:09
    • Начались переговоры о бое Фьюри и Джошуа
  • 13:30
    • Мутко: Расширение РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость
  • 13:24
    • Мутко: Футбол без зрителей — это свадьба без музыки
    Коронавирус остановил футбол во всем мире Футбол Проект Перезапуск. Английский футбол может вернуться — на нейтральных поляхРассказываем о том, при каких условиях может возобновиться сезон АПЛ Вчера в 01:540
  • Экспресс дня

  • Одержит ли «Алтын Асыр» третью победу в сезоне?
  • 2.77
    •
  • 23:29
    • Рафаэл: Трент затмит Невилла, если продолжит в том же духе
  • 23:21
    • Тео Эрнандес: Возможность тренироваться со Златаном — это подарок
  • 22:59
    • «Сельта» запросила разрешение на вылет Смолова из России
    Коштинья Футбол «Неистовое ликование Моуринью и вечер, который я не забуду». О подвиге «Порту» на «Олд Траффорд»О том, как «Порту» выгрыз путевку в четвертьфинал в Манчестере 02/05/2020 в 14:050
  • 22:55
    • Савченко: Мне сложно тренировать, потому что мне самой хочется кататься
  • 22:43
    • Матчи Кубка Англии могут быть доиграны на «Уэмбли»
  • 21:59
    • «Шахтер» разгромил «Ислочь» в Солигорске
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.73
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.77
  • Экспресс дня 4 мая
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шагадам — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Мерв — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Team Spirit — Team Unique
  • Прочие
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие