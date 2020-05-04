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    Marca назвала топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире

    Футбол Футбол России ЦСКА
    Marca провела на своем сайте голосование за выбор лучшей эмблемы футбольного клуба по всему миру.

    Эмблема ЦСКА
    Эмблема ЦСКА

    Победителем в опросе стал клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли», набравший 3,1 миллиона голосов.

    Второе место — у марокканского клуба «Раджа Касабланка», а топ-3 замкнул бразильский «Флуминенсе». В десятку также вошел логотип московского ЦСКА, занявший 9-е место.

    Топ-10 самых красивых эмблем:

    1. «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), 3,1 млн голосов.

    2. «Раджа Касабланка» (Марокко), 3,0 млн.

    3. «Флуминенсе» (Бразилия), 169,1 тыс.

    4. «Реал» (Испания), 134,1 тыс.

    5. «Фенербахче» (Турция), 76,4 тыс.

    6. «Ливерпуль» (Англия), 75,8 тыс.

    7. «Барселона» (Испания), 74,9 тыс.

    8. «Коло-Коло» (Чили), 66,8 тыс.

    9. ЦСКА (Россия), 42,8 тыс.

    10. «Бешикташ» (Турция), 34,4 тыс. 0

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