«Локо» заинтересован в 19-летнем форварде «Фламенго»

Форвард «Фламенго»может продолжить карьеру в, сообщает Globo Esporte

По информации источника, «Локо» заинтересован в подписании игрока и уже сообщил представителям нападающего о том, что сделает официальное предложение уже в ближайшее время.

«Фламенго» готов рассмотреть предложения по 19-летнему бразильцу, так как форвард потерял место в основе клуба и сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Кариока лишь 5 минут.

В высшей лиги Бразилии форвард отыграл 11 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

Срок нынешнего контракта Линкольна с «Фламенго» истекает в декабре 2023 года. Сумма отступных — 45 миллионов евро. 0