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    «Локо» заинтересован в 19-летнем форварде «Фламенго»

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    Форвард «Фламенго» Линкольн Корреа может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Globo Esporte.

    Линкольн Корреа
    Линкольн Корреа

    По информации источника, «Локо» заинтересован в подписании игрока и уже сообщил представителям нападающего о том, что сделает официальное предложение уже в ближайшее время.

    «Фламенго» готов рассмотреть предложения по 19-летнему бразильцу, так как форвард потерял место в основе клуба и сыграл в нынешнем сезоне чемпионата Кариока лишь 5 минут.

    В высшей лиги Бразилии форвард отыграл 11 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

    Срок нынешнего контракта Линкольна с «Фламенго» истекает в декабре 2023 года. Сумма отступных — 45 миллионов евро. 0

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