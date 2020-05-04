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    Луческу: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым

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    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о форварде «Зенита» Александре Кокорине, выступающем в «Сочи» на правах аренды.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Саша — один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии.

    Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился.

    Я был уверен, что "Зенит" его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации.

    "Зенит" не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

    Поехать в Европу для него — отличный вариант! Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит.

    Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — заявил Луческу Sport24. 0

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