Луческу: «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о форварде «Зенита» Александре Кокорине, выступающем в «Сочи» на правах аренды.

«Саша — один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Очень любил его. Он всегда был тихим и спокойным, без какой-либо агрессии.

Не знаю, что случилось с ним в той истории, возможно, на него плохо повлияли люди, с которыми он находился.

Я был уверен, что "Зенит" его куда-то отправит. Слова о том, что клуб его ждет, были лишь поддержкой в трудной ситуации.

"Зенит" не может оставить игрока с тюремным прошлым. Я шлю Саше свои объятия и желаю ему большой удачи, а также возвращения в сборную России.

Поехать в Европу для него — отличный вариант! Точно лучше, чем оставаться в России, потому что ни один большой клуб после истории с тюрьмой его не пригласит.

Думаю, Кокорину подошли бы бельгийская или немецкая лиги. А возможно, и чемпионат Италии», — заявил Луческу Sport24. 0