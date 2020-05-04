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    «Спартак» готов продать Айртона за 10 миллионов евро

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    «Спартак» рассмотрит возможность продажи левого защитника Айртона, если поступившее предложение по его трансферу устроит клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Айртон
    Айртон

    По информации издания, «красно-белые» оценивают 22-летнего бразильца в сумму более 10 миллионов евро.

    Также в «Спартаке» считают, что в будущем стоимость Айртона будет расти, поэтому сейчас продавать его преждевременно. В текущем сезоне он провел 20 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

    Накануне в СМИ появилась информация, что Айртон попал в сферу интересов «Порту». Португальский клуб рассматривает спартаковца в качестве возможной замены Алекса Теллеса, который может перейти в ПСЖ. 0

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