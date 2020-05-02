«Реал» летом может продать пять футболистов

Как сообщает AS, руководствопланирует расстаться минимум с пятью футболистами в летнее трансферное окно.

Как сообщает источник, данная мера связана с необходимостью обновить состав, однако клуб испытывает недостаток финансовых средств. В случае, если клуб покинет хотя бы пять игроков, зарплатная ведомость будет разгружена на 10%.

На трансфер будут выставлены полузащитники Хамес Родригес, Брахим Диас и Рейнир, вингер Гарет Бейл и нападающий Мариано Диас. Лука Модрич и Марсело должны будут сами решить, хотят ли они остаться в «Реале».

«Реал» после 27 туров занимает второе место в таблице Ла Лиги, на два очка отставая от лидирующей «Барселоны».

Напомним, сезон-2019/20 в Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. 0