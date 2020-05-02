Непомнящий: Чемпионату России было бы неплохо вернуться к системе «весна-осень»

Известный отечественный тренерзаявил, что России как северной стране было бы неплохо вернуться к проведению национального чемпионата по футболу по системе «весна-осень».

Чемпионат России во всех футбольных лигах проводился по системе «весна-осень» до 2010 года. С 2011 года турниры стали проходить по системе «осень-весна».

«Я не вижу разницы между системами "осень-весна" и "весна-осень". Однако для меня важно, чтобы команды играли летом, а это плюс системе "весна-осень".

Второе — команды низших лиг имеют очень неудачный календарь, потому что они играют условно пять месяцев, а семь месяцев у них простой.

Если все это суммировать, было бы хорошо нашей северной стране вернуться к системе "весна-осень".

Когда принимали решение перейти на систему "осень-весна", руководствовались теми соображениями, чтобы мы были в равных условиях с европейскими командами.

Это было сделано для тех клубов, которые реально могли принимать участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, с расчетом на то, что у нас будут синхронные с Европой календари и трансферные окна и что команды будут более успешно выступать, чем это было при системе "весна-осень".

На деле все оказалось совсем не так — успехов в еврокубках нет, тем более раньше результаты были даже приятнее», — приводит слова Непомнящего «Р-Спорт». 0