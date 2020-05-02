Марсело не хочет уходить из «Реала»

Защитникподелился мыслями о своем будущем.

«Два года назад слышал, что я подписал контракт с "Ювентусом", чтобы играть с Роналду… Люди многое придумывают. Я видел нескольких болельщиков "бьянконерри", которым это понравилось.

Уйти из "Реала"? Не хочу, да и думаю, клуб меня не отпустит. Мне хорошо здесь. После того, как я приехал сюда, я стал частью невероятной истории. Не знаю, заинтересован ли во мне "Ювентус" или нет», — приводит слова Марсело AS.

В текущем сезоне Марсело провел 11 матчей в Примере, отметившись тремя результативными передачами. 0