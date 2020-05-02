«Милан» нацелился на форварда «Реала»

Дискуссии, драма и великий Зидан. Как Франция прошла Испанию на Евро-2000

В прежнем мире мы бы уже чаще говорили о грядущем Евро-2020, но реалии таковы, что пока мы лишь можем вспоминать о великих играх этого турнира в прошлом