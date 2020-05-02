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    «Милан» нацелился на форварда «Реала»

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    Итальянский «Милан» заинтересован в подписании контракта с нападающим «Реала» Лукой Йовичем, сообщает Football Italia.

    Лука Йович
    Лука Йович

    По информации источника, «россонери» готовы предложить за 22-летнего хорвата 35 миллионов евро в летнее трансферное окно.

    Руководство итальянского клуба рассматривает Йовича в качестве замены 38-летнему Златану Ибрагимовичу, срок действия контракта которого истекает летом.

    В «Реале» готовы отпустить форварда в предстоящее трансферное окно, оценивая футболиста в 50 миллионов евро.

    Отметим, что за «Милан» выступает Анте Ребич, вместе с которым Йович выступал в «Айнтрахте».

    В текущем сезоне Йович провел 15 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. 0

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