Геркус: Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить?

SubTitle Бывший генеральный директор «Локомотива»высказался об источниках финансирования в российском спорте.

«Очень хорошо подумать о бренде ФНЛ, что переведет нас в плоскость рассуждений о ценности футбола для людей в России в принципе — какие ожидания мы оправдываем, а какие ожидания обманываем.

Все громче разговоры — хватит жить на государственные деньги? Есть в этих разговорах доля популизма.

Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить? Давайте посмотрим, как зарабатывать на рынке, что для этого нужно делать.

Можно порассуждать на тему телевидения — насколько оно не живет на государственные деньги. Наш спорт ведь большинство людей потребляет через телевидение, так?

Если мы рыночная структура, значит, нам нужны медиапартнеры в медиасреде.

Что у нас сейчас в медиасреде с рыночными партнерами? Насколько они хорошо представлены? Кто из них может быть проводником футбола как массового зрелища?

Допустим, мы научимся снимать лучше всех в мире. А кто из медийных операторов обеспечит доступ к рыночным деньгам?» — сказал Геркус «Спорт день за днем». 0