КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерПочему Вернер пользуется спросом
  • 17:42
    • Агент Чалова: Чалов привлек внимание команд из нескольких стран
  • 17:05
    • ФИФА рассмотрит вариант с переходом на формат «весна-осень»
  • 16:31
    • Датская Суперлига возобновится 29 мая
  • 16:15
    • «Торпедо-БелАЗ» разгромило «Минск»
  • 14:42
    • Лаутаро отказался продлевать контракт с «Интером»
    Все новости спорта

    Геркус: Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить?

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив ФНЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    SubTitle Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался об источниках финансирования в российском спорте.

  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!

    «Очень хорошо подумать о бренде ФНЛ, что переведет нас в плоскость рассуждений о ценности футбола для людей в России в принципе — какие ожидания мы оправдываем, а какие ожидания обманываем.

    Все громче разговоры — хватит жить на государственные деньги? Есть в этих разговорах доля популизма.

    Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить? Давайте посмотрим, как зарабатывать на рынке, что для этого нужно делать.

    Можно порассуждать на тему телевидения — насколько оно не живет на государственные деньги. Наш спорт ведь большинство людей потребляет через телевидение, так?

    Если мы рыночная структура, значит, нам нужны медиапартнеры в медиасреде.

    Что у нас сейчас в медиасреде с рыночными партнерами? Насколько они хорошо представлены? Кто из них может быть проводником футбола как массового зрелища?

    Допустим, мы научимся снимать лучше всех в мире. А кто из медийных операторов обеспечит доступ к рыночным деньгам?» — сказал Геркус «Спорт день за днем». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата России
  • Вчера в 02:20
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Неман»
  • 1.80
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минское «Динамо» продолжит традицию?
  • «Динамо» Минск — Слуцк. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Прервет ли «Неман» серию поражений от БАТЭ?
  • БАТЭ — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Алиссон Футбол Роль вратаря изменилась. Топ-5 голкиперов-ассистентов ЕвропыЗа последние десятилетия объем необходимых навыков для вратаря значительно расширился Вчера в 14:590
  • 16:25
    • «Рома» нацелилась на Алексиса Санчеса
  • 09:57
    • Министерство спорта РФ готово содействовать завершению РПЛ
  • 09:40
    • Игрок ПСЖ получит золотую медаль за одну сыгранную минуту
    «Барселона» не сможет выгодно продать Умтити Футбол «Барселона» столкнется с деградацией из-за коронавирусаКлуб не сможет сбросить балласт Вчера в 05:370
  • Экспресс дня

  • Одолеет ли чемпион аутсайдера?
  • 4.33
    •
  • 21:18
    • Геркус: Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить?
  • 21:00
    • Лингард интересен четырем клубам
  • 20:57
    • Голкипер Кареев хочет покинуть «Салават»
    Болельщики «Зенита» Футбол РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата РоссииРассказываем о том, какие существуют варианты завершения сезона чемпионата России Вчера в 02:200
  • 20:40
    • Миронов: Пугает неопределенность, ужасно, что во всем мире остановился спорт
  • 20:22
    • «Слуцк» на выезде обыграл минское «Динамо»
  • 20:01
    • «Витязь» подписал контракты с Хульстрёмом, Теденбю и Дэнфортом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Ред Лайонс — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Университет Мин Чуан
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тайбэй Татун — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Тайчун
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Белшина — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витебск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч mousesports — G2 Esports
  • Прочие
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Завтра в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие