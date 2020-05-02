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    Фонсека: У «Ромы» 15 новых игроков и новый тренер — создаем команду с нуля

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    Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от работы в столичном клубе.

    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    «У нас 15 новых игроков, новый исполнительный директор, новый спортивный директор и я — новый тренер. Мы создаем новую команду с нуля, а это непросто.

    Но я очень доволен проделанной работой, мы становимся лучше и в ближайшее время можем превратиться в одну из сильнейших команд Серии А.

    Я никогда не работал с Тотти и де Росси — они покинули клуб незадолго до моего прихода. Но я не сомневаюсь в их любви и преданности клубу, я полностью их понимаю.

    Если бы я был на месте де Росси, я бы даже и подумать не мог о том, чтобы завершить карьеру в другом клубе Италии. Это немыслимо.

    Я понимаю и то, что Тотти не хотел бы работать в другом клубе Серии А. Их любовь к клубу слишком велика.

    Я чувствую некоторые из тех же самых вещей, и не только потому, что я немного романтичен», — сказал Фонсека ESPN. 0

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