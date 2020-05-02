Бэйл может перебраться в МЛС

Форвардлестно отозвался об американской футбольной лиге. Он не исключает своего переезда в США.

«Мне действительно нравится МЛС. За последние годы она сильно спрогрессировала. Каждое лето мы играем с американскими командами на предсезонных турнирах, и каждый из матчей всё сложнее и сложнее. Они улучшают игру при стандартах, клубы улучшаются, их оборудование, стадионы.

Да, МЛС находится на подъёме и не прекращает расти. Многие игроки хотят перебраться в Америку и играть. Я тоже, определённо, буду в этом заинтересован. К тому же люблю проводить отпуск в Лос-Анджелесе», — сказал Бэйл в интервью Yahoo Sports. 0