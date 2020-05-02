Агуэро не исключил свое возвращение в Испанию

Нападающий, чей контракт с «горожанами» истекает летом следующего года, высказался относительно своей будущей карьеры.

«Это трудно. Я сейчас не думаю о том, что я собираюсь делать. Я знаю, что каждый день мой контракт подходит к концу. Вероятно, будут какие-то предложения, но мы посмотрим, что произойдет.

Пока я просто хочу попытаться выиграть Лигу чемпионов с Сити. Это было бы невероятным достижением для меня и клуба. Но я не задумывался о том, что буду делать после 2021 года. Кроме того, нынешние условия усложняют ситуацию. Если следующий сезон начнется позже, он, вероятно, закончится позже — может быть, в августе».

Я не исключаю возвращения в Испанию или поездки в любую другую страну. Я не знаю, что я буду делать. Сегодня я чувствую себя хорошо и комфортно в Манчестере«, — сказал Агуэро El Chiringuito.

С 2006 по 2011 год аргентинец выступал в составе мадридского "Атлетико". 0