КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимо ВернерПочему Вернер пользуется спросом
  • 09:57
    • Министерство спорта РФ готово содействовать завершению РПЛ
  • 09:40
    • Игрок ПСЖ получит золотую медаль за одну сыгранную минуту
  • 23:31
    • Первый вице-президент СБР заразился коронавирусом
  • 17:22
    • Кикнадзе: Мнение болельщиков должно быть учтено при назначении главного тренера
  • 16:16
    • Все клубы Серии А проголосовали за возобновление сезона
    Все новости спорта

    Агуэро не исключил свое возвращение в Испанию

    Футбол Трансферы Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании
    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, чей контракт с «горожанами» истекает летом следующего года, высказался относительно своей будущей карьеры.

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро

    «Это трудно. Я сейчас не думаю о том, что я собираюсь делать. Я знаю, что каждый день мой контракт подходит к концу. Вероятно, будут какие-то предложения, но мы посмотрим, что произойдет.

    Пока я просто хочу попытаться выиграть Лигу чемпионов с Сити. Это было бы невероятным достижением для меня и клуба. Но я не задумывался о том, что буду делать после 2021 года. Кроме того, нынешние условия усложняют ситуацию. Если следующий сезон начнется позже, он, вероятно, закончится позже — может быть, в августе».

    Я не исключаю возвращения в Испанию или поездки в любую другую страну. Я не знаю, что я буду делать. Сегодня я чувствую себя хорошо и комфортно в Манчестере«, — сказал Агуэро El Chiringuito.

    С 2006 по 2011 год аргентинец выступал в составе мадридского "Атлетико". 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 апреля
  • 27/04/2020 в 23:59
    •
  • Прогноз
  • «Динамо» Минск — Слуцк
  • 1.94
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минское «Динамо» продолжит традицию?
  • «Динамо» Минск — Слуцк. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Прервет ли «Неман» серию поражений от БАТЭ?
  • БАТЭ — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Болельщики «Зенита» Футбол РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата РоссииРассказываем о том, какие существуют варианты завершения сезона чемпионата России Вчера в 02:200
  • 11:16
    • Софийский ЦСКА не оставит Давыдова на улице
  • 09:24
    • РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков
  • 13:19
    • Форвард «Лиона» готов перейти в «МЮ»
    «Барселона» не сможет выгодно продать Умтити Футбол «Барселона» столкнется с деградацией из-за коронавирусаКлуб не сможет сбросить балласт Вчера в 05:370
  • Экспресс дня

  • Одолеет ли чемпион аутсайдера?
  • 4.33
    •
  • 13:05
    • «Реал» летом может продать пять футболистов
  • 12:50
    • «Милан» включился в борьбу за хавбека «Марселя»
  • 12:34
    • Агуэро не исключил свое возвращение в Испанию
    Кайл Уокер Футбол Уокер, Терри и другие. Десять футболистов, которым приходилось становиться на воротаКто из полевых игроков успешно надевал вратарские перчатки, а кто — не очень? Вчера в 14:320
  • 12:19
    • Халк заявил, что Китай вернулся к нормальной жизни
  • 12:01
    • СМИ: Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии
  • 11:46
    • «Ньюкасл» возобновит тренировки 8 мая
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Минск — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Рух Брест — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.37
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ред Лайонс — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Университет Мин Чуан
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тайбэй Татун — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Тайчун
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Белшина — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витебск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие