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    Защитника «Атлетико» обвинили в нарушении запрета на ставки

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    Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника «Атлетико» Кирана Триппьера в нарушении запрета на ставки.

    Киран Триппьер
    Киран Триппьер

    Согласно установленным организацией правилам футболисты не могут делать ставки на события, имеющие отношение к спорту, которым они занимаются, а также сообщать другим лицам информацию, которая может быть использована для ставок.

    Обвинения касаются предполагаемых ставок в связи с переходом Триппьера за 21,7 млн фунтов ​​из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года.

    Игрок должен предоставить ответ на предъявленные обвинения до 18 мая.

    «Я хочу прояснить, что, будучи профессиональным футболистом, я ни разу не делал связанных с футболом ставок и не получал никакой финансовой выгоды от ставок других игроков», — сказал Триппьер.

    Напомним, ранее правило о ставках нарушил нападающий Дэниэл Старридж в январе 2018 года. Старриджа за это отстранили от футбола на четыре месяца и оштрафовали на 150 тысяч фунтов.

    В этом сезоне Триппьер провел за мадридский клуб 26 матчей во всех турнирах. 0

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