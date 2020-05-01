Защитника «Атлетико» обвинили в нарушении запрета на ставки

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника «Атлетико»в нарушении запрета на ставки.

Согласно установленным организацией правилам футболисты не могут делать ставки на события, имеющие отношение к спорту, которым они занимаются, а также сообщать другим лицам информацию, которая может быть использована для ставок.

Обвинения касаются предполагаемых ставок в связи с переходом Триппьера за 21,7 млн фунтов ​​из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в июле 2019 года.

Игрок должен предоставить ответ на предъявленные обвинения до 18 мая.

«Я хочу прояснить, что, будучи профессиональным футболистом, я ни разу не делал связанных с футболом ставок и не получал никакой финансовой выгоды от ставок других игроков», — сказал Триппьер.

Напомним, ранее правило о ставках нарушил нападающий Дэниэл Старридж в январе 2018 года. Старриджа за это отстранили от футбола на четыре месяца и оштрафовали на 150 тысяч фунтов.

В этом сезоне Триппьер провел за мадридский клуб 26 матчей во всех турнирах. 0