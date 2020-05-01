Пьянич — приоритетный вариант в списке трансферов «Барсы»

Миралем Пьянич
globallookpress.com
По информации издания, 30-летний босниец является приоритетным вариантом в списке трансферных целей каталонского клуба.
Пьянич соответствует игровой системе «Барселоны», владеет обеими ногами, а также долгое время выступает на высшем уровне.
Вопрос находится на ранней стадии, клубам предстоит многое согласовать и договариваться о том, какие футболисты войдут в сделку.
Контракт Пьянича с «Юве» рассчитан до 2023 года. 30-летний хавбек выходил на поле в 22 играх Серии А, отметился 3 мячами и сделал 4 ассиста. 0