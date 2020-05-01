«Сантос» заинтересован в полузащитнике «Манчестер Юнайтед»

Президент «Сантоса»рассказал, что клуб заинтересован в трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Действующий контракт 24-летнего бразильца с «красными дьяволами» истекает только летом 2023 года, однако ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер не рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

«Мы общались с Андреасом через WhatsApp. Он хорошо справляется в "МЮ" и однажды определенно наденет форму "Сантоса"!», — сообщил Перес в разговоре с Gazeta Esportiva.

Перейра является воспитанником «МЮ» и дебютировал за основную команду клуба в сезоне-2014/15.

В этом сезоне хавбек провел за клуб 37 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. 0