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    Нобоа не жалеет, что ушел из «Зенита»

    Футбол Футбол России Зенит Сочи
    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал свой уход из «Зенита».

    Кристиан Нобоа
    Кристиан Нобоа

    «Не жалею ли об уходе из "Зенита"? Нет, не жалею. Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставит мне шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы.

    Когда же "Зенит" приобрел такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось. Еще раз подчеркну: я ушел из "Зенита" не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в "Сочи", я подумал — "А почем нет?".

    Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе — все это я потерял, когда получил травму», — приводит слова Нобоа Bobsoccer. 0

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