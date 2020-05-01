Нобоа не жалеет, что ушел из «Зенита»

Полузащитникпрокомментировал свой уход из

«Не жалею ли об уходе из "Зенита"? Нет, не жалею. Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставит мне шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы.

Когда же "Зенит" приобрел такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось. Еще раз подчеркну: я ушел из "Зенита" не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в "Сочи", я подумал — "А почем нет?".

Мне было важно проверить свое колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе — все это я потерял, когда получил травму», — приводит слова Нобоа Bobsoccer. 0