Филипп прооперирован в Германии

Максимилиан Филипп
globallookpress.com
У 26-летнего немецкого хавбека произошло защемление нерва еще зимой, из-за этого он пропустил третий турецкий сбор, проходил обследование в Германии.
Запястье продолжило беспокоить Филиппа и во время паузы в чемпионате, так что медицинским штабом «Динамо» после консультации с немецкой клиникой было принято решение об операции.
Предполагается, что через десять дней динамовцу будет разрешена беговая работа, а в общей группе он сможет тренироваться через четыре недели. 0