Филипп прооперирован в Германии

Полузащитникубыла сделана операция на запястье правой руки в одной из берлинских клиник, сообщает «Спорт-Экспресс».

У 26-летнего немецкого хавбека произошло защемление нерва еще зимой, из-за этого он пропустил третий турецкий сбор, проходил обследование в Германии.

Запястье продолжило беспокоить Филиппа и во время паузы в чемпионате, так что медицинским штабом «Динамо» после консультации с немецкой клиникой было принято решение об операции.

Предполагается, что через десять дней динамовцу будет разрешена беговая работа, а в общей группе он сможет тренироваться через четыре недели. 0