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    Филипп прооперирован в Германии

    Футбол Футбол России Динамо
    Полузащитнику «Динамо» Максимилиану Филиппу была сделана операция на запястье правой руки в одной из берлинских клиник, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Максимилиан Филипп
    Максимилиан Филипп

    У 26-летнего немецкого хавбека произошло защемление нерва еще зимой, из-за этого он пропустил третий турецкий сбор, проходил обследование в Германии.

    Запястье продолжило беспокоить Филиппа и во время паузы в чемпионате, так что медицинским штабом «Динамо» после консультации с немецкой клиникой было принято решение об операции.

    Предполагается, что через десять дней динамовцу будет разрешена беговая работа, а в общей группе он сможет тренироваться через четыре недели. 0

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