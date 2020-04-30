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    Cусо был близок к переходу из «Милана» в «Интер»

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    Полузащитник «Милана» Сусо, выступающий на правах аренды за «Севилью», рассказал, как однажды был близок к переходу в состав «Интера».

    Сусо не решился на скандальный трансфер
    Сусо не решился на скандальный трансфер

    «От "Интера" действительно было предложение, я был очень близок к переходу, даже пообщался со Спаллетти. Он был лично заинтересован в переходе. Это была команда с интересным составом, атакующей игрой. Все это соответствовало моим характеристикам. Но я сказал, что не могу перейти из "Милана" в "Интер", потому что очень привязан к "россонери", — цитирует Сусо Sky Sport Italia.

    За "Севилью" 26-летний испанец сыграл восемь матчей во всех турнирах, отметившись забитым мячом и результативной передачей. 0

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