Cусо был близок к переходу из «Милана» в «Интер»

Полузащитник, выступающий на правах аренды за, рассказал, как однажды был близок к переходу в состав

«От "Интера" действительно было предложение, я был очень близок к переходу, даже пообщался со Спаллетти. Он был лично заинтересован в переходе. Это была команда с интересным составом, атакующей игрой. Все это соответствовало моим характеристикам. Но я сказал, что не могу перейти из "Милана" в "Интер", потому что очень привязан к "россонери", — цитирует Сусо Sky Sport Italia.

За "Севилью" 26-летний испанец сыграл восемь матчей во всех турнирах, отметившись забитым мячом и результативной передачей. 0