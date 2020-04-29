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    Романцев не различает игроков «Спартака» по фамилиям

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о том, чего не хватает команде.

    Олег Романцев
    Олег Романцев

    «Мне кажется, "Спартак" находится чуть ниже, чем может и должен. Я вижу его пятым-шестым.

    Руководство формирует команду, исходя из собственного понимания футбола. У Димы Аленичева свое мнение, а Леонид Арнольдович Федун вправе считать совсем иначе. Кто из них прав, покажет турнирная таблица. В этом сезоне, в следующем и дальше.

    Вот вы называете фамилии, а я ловлю себя на мысли, что половину из них просто не слышал, хотя смотрю футбол очень внимательно. Объясню почему.

    На стадион я теперь хожу нечасто — один-два матча в сезоне, вряд ли больше. А телевизор смотрю с выключенным звуком, хотя среди комментаторов есть нормальные ребята. Перед началом матча оцениваю, конечно, составы, но когда начинается футбол, на первое место выходит общий рисунок игры. Этой привычке уже немало лет.

    А оформилась она в тот прекрасный день, когда я услышал диалог двух комментаторов в прямом эфире. Еврокубковый матч, главный тренер делает замену. Один из наших: "Вот здесь Моуринью, конечно, ошибся. Нужно было не этого менять, а совсем другого". Второй: "Да-да, какая грубая оплошность! Недодумал Жозе. Было 4:1, а стало 4:2".

    Вот так они Моуринью дружно осудили, рассказали, как должен был поступить настоящий тренер, помогли людям разобраться в ситуации. А мне — научиться правильно смотреть футбол: щелк — и тишина. Ты видишь игру такой, какая она есть на самом деле.

    Я не ответил на вопрос? Почему же, ответил: я этих ребят по фамилиям не очень хорошо различаю», — приводит слова Романцева «Матч ТВ». 0

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