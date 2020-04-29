«Арсенал» не хочет продлевать контракт с Озилом

не будет продлевать контракт с полузащитником, передает ESPN.

По данным источника, главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на футболиста в долгосрочной перспективе из-за его возраста. Лондонцы готовы продать хавбека, но проблемой является его высокая зарплата, которая составляет 21 миллион евро в год.

Ранее сообщалось, что Озил стал одним из игроков «Арсенала», который отказался пойти на сокращение зарплаты в период пандемии коронавируса.

В текущем сезоне Озил провел за «Арсенал» 23 матча, забил один гол и сделал три результативные передачи. Контракт немца с «канонирами» действует до конца июня 2021 года. 0