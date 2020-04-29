Орлов: Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи»

Телекомментаторпосоветовал форвардуне переходить в итальянский

«Пишут, что "Наполи" очень заинтересован в услугах Азмуна. У Сердара контракт до 2022 года, и это будет футбольно-политическая история. Будут решать "Зенит", игрок и "Наполи".

Но не советовал бы ехать в "Наполи", там антисанитарный город. Владелец клуба Де Лаурентис — очень богатый человек и неофициальный король Неаполя. Если присмотреться, в команде какая-то дерганая атмосфера, уходы игроков.

Помните трансфер Игуаина? По качествам Азмун подходит итальянцам — у него есть скоростной рывок, удар, голы. Такой игрок нужен "Наполи".

"Зенит", конечно, выкатит ценник. Сейчас самое время продавать, если думать о бизнесе. Можно заработать миллионов 25, и "Наполи" может согласиться», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит». 0