Генич: Глупейшее решение «Крыльев» написать о штрафе Фролова на сайте

Комментатор «Матч ТВ»высказался о ситуации с голкипером «Крыльев Советов»

Фролов в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» резко высказался о действиях правительства во время пандемии коронавируса и сравнил политическое устройство современной России с крепостным правом.

«Крылья Советов» выступили с заявлением о том, что вратарь нарушил пункт контрактных обязательств, давая интервью, и будет за это оштрафован.

«Фролов и Самара сегодня самые обсуждаемые. Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля, и они имеют все основания игрока оштрафовать.

Но глупейшее решение написать об этом на своем сайте. Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете генерального директора.

И еще раз повторю: Фролов — охренительный парень и отличный футболист! И абсолютно вправе говорить то, что считает нужным.

Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое интервью не согласовал. 100%», — написал Генич в твиттере. 0