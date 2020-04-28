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    Генич: Глупейшее решение «Крыльев» написать о штрафе Фролова на сайте

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    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о ситуации с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым.

    Евгений Фролов
    Евгений Фролов

    Фролов в интервью ютуб-каналу «Футбольный Биги» резко высказался о действиях правительства во время пандемии коронавируса и сравнил политическое устройство современной России с крепостным правом.

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    «Фролов и Самара сегодня самые обсуждаемые. Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля, и они имеют все основания игрока оштрафовать.

    Но глупейшее решение написать об этом на своем сайте. Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете генерального директора.

    И еще раз повторю: Фролов — охренительный парень и отличный футболист! И абсолютно вправе говорить то, что считает нужным.

    Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое интервью не согласовал. 100%», — написал Генич в твиттере. 0

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