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    Стал известен еще один кандидат на пост наставника «Ньюкасла»

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    На пост главного тренера «Ньюкасла» появился очередной претендент, сообщает ESPN.

    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр

    Как утверждает источник, «сорок», у которых вскоре сменится владелец, может возглавить нынешний тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. Отмечается, что 62-летний швейцарец рассматривается как приоритетный вариант.

    Напомним, «Ньюкасл» в ближайшее время должен приобрести суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом. Новые владельцы планируют сделать из «черно-белых» топ-клуб.

    В этом сезоне «Ньюкасл» тренирует Стив Брюс. Под его руководством команда набрала 35 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. 0

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