На пост главного тренерапоявился очередной претендент, сообщает ESPN.

Как утверждает источник, «сорок», у которых вскоре сменится владелец, может возглавить нынешний тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр. Отмечается, что 62-летний швейцарец рассматривается как приоритетный вариант.

Напомним, «Ньюкасл» в ближайшее время должен приобрести суверенный фонд из Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом. Новые владельцы планируют сделать из «черно-белых» топ-клуб.

В этом сезоне «Ньюкасл» тренирует Стив Брюс. Под его руководством команда набрала 35 очков и занимает 13-е место в таблице АПЛ. 0