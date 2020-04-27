«Арсенал» — фаворит в борьбе за Виллиана

Полузащитникблизок к переходу в другой лондонский клуб —, сообщает ESPN.

Как передает источник, «канониры» являются лидерами в гонке за 31-летним бразильцем, контракт которого с «синими» рассчитан до конца текущего сезона.

Также сам футболист хотел бы остаться в Лондоне, о чем он неоднократно заявлял. Отмечается, что «Арсенал» является для Виллиана предпочтительным вариантом еще из-за того, что в команде выступают его соотечественники Давид Луиз и Габриэл Мартинелли.

В текущем сезоне Виллиан провел 28 матчей в АПЛ, в которых он забил пять голов и отдал шесть результативных передач. 0