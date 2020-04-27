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    «Арсенал» — фаворит в борьбе за Виллиана

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    Полузащитник «Челси» Виллиан близок к переходу в другой лондонский клуб — «Арсенал», сообщает ESPN.

    Виллиан
    Виллиан

    Как передает источник, «канониры» являются лидерами в гонке за 31-летним бразильцем, контракт которого с «синими» рассчитан до конца текущего сезона.

    Также сам футболист хотел бы остаться в Лондоне, о чем он неоднократно заявлял. Отмечается, что «Арсенал» является для Виллиана предпочтительным вариантом еще из-за того, что в команде выступают его соотечественники Давид Луиз и Габриэл Мартинелли.

    В текущем сезоне Виллиан провел 28 матчей в АПЛ, в которых он забил пять голов и отдал шесть результативных передач. 0

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