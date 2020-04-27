КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик ОбамеянгКаким будет будущее Обамеянга
  • 16:01
    • В РПЛ и РФС представили варианты завершения сезона
  • 18:14
    • «Крылья Советов» оштрафуют голкипера за высказывания о власти
  • 16:49
    • Текущий Кубок России могут доиграть в следующем сезоне
  • 16:29
    • Алаев: Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
  • 16:18
    • Генсек РФС: Если чемпионат не возобновят, «Зенит» признаем чемпионом
    Все новости спорта

    Хохлов: Были игроки сильнее сыновей Аджоева и Черчесова, но меня никто не спрашивал

    Футбол Динамо РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился воспоминаниями о работе с сыновьями экс-спортивного директора москвичей Гурама Аджоева и бывшего тренера команды Станислава Черчесова.

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    В молодежном составе «Динамо» при Хохлове играли сыновья двух людей из клуба — Гурам Аджоев-младший и Станислав Черчесов-младший.

    «Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее.

    Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.

    Один из бывших партнеров Черчесова-младшего говорил, что отец заставляет его играть в футбол? Как можно заставить взрослого человека делать то, чего он не хочет делать?

    Если не хочу играть в футбол, меня вряд ли кто-то заставит это делать в 20 лет. Были у меня случаи в детской команде, когда парня заставляли заниматься музыкой.

    Хочешь играть в футбол? Тогда должен еще и заняться музыкой. Это нам было по 10 лет — но в 20 лет нереально человека что-то заставить делать», — заявил Хохлов Sport24. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Домашний арест. Как клубы РПЛ справляются с вынужденной паузой?
  • Вчера в 02:55
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь»
  • 1.68
  • Послезавтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • NiP возьмут реванш у ENCE?
  • Ninjas in Pyjamas — ENCE. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • Ординар дня 28 апреля. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Роберт Левандовски Футбол Все взгляды прикованы к Германии. Что ждет футбол?УЕФА озвучил планы по возобновлению сезона Вчера в 16:290
  • 17:56
    • Колосков: Конечно, лучше начать 21 июня
  • 12:09
    • Гран-при Франции отменен из-за коронавируса
  • 11:01
    • «Ньюкасл» вступил в переговоры с «Наполи» по Кулибали
    Лионель Месси Футбол В чем Месси стал лучше? Аргентинец — лидер на поле и за его пределамиНападающий «Барселоны» теперь больше общается с партнерами и журналистами Вчера в 13:080
  • Экспресс дня

  • Поведет ли «Тайвань Бир» в финальной серии?
  • 1.63
    •
  • 21:33
    • Хохлов: Были игроки сильнее сыновей Аджоева и Черчесова, но меня никто не спрашивал
  • 21:17
    • Чемпионат Чехии по футболу планируют возобновить в конце мая
  • 20:52
    • Роналду вернется в Турин 28 апреля
    «МЮ» — «Реал». Лига чемпионов 2002/2003 Футбол «Я никогда не забуду эту ночь». О хет-трике Роналдо на «Олд Траффорд» в 2003-м годуОбсудим крутой поединок между двумя великими клубами в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Вчера в 11:340
  • 20:49
    • Агент: «Авангард» не проявляет интереса к Кокареву
  • 20:39
    • Ватутин: Попытки возобновить сезон Евролиги напоминают реанимационные мероприятия
  • 20:22
    • Зуб договорился о контракте с «Оттавой»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.63
  • Ординар дня 28 апреля
  • Завтра в 12:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Ninjas in Pyjamas — ENCE
  • Прочие
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие