Хохлов: Были игроки сильнее сыновей Аджоева и Черчесова, но меня никто не спрашивал

Бывший тренер «Динамо»поделился воспоминаниями о работе с сыновьями экс-спортивного директора москвичейи бывшего тренера команды

В молодежном составе «Динамо» при Хохлове играли сыновья двух людей из клуба — Гурам Аджоев-младший и Станислав Черчесов-младший.

«Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее.

Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.

Один из бывших партнеров Черчесова-младшего говорил, что отец заставляет его играть в футбол? Как можно заставить взрослого человека делать то, чего он не хочет делать?

Если не хочу играть в футбол, меня вряд ли кто-то заставит это делать в 20 лет. Были у меня случаи в детской команде, когда парня заставляли заниматься музыкой.

Хочешь играть в футбол? Тогда должен еще и заняться музыкой. Это нам было по 10 лет — но в 20 лет нереально человека что-то заставить делать», — заявил Хохлов Sport24. 0