Экс-игрок «Ливерпуля» может стать помощником Гвардиолы в «Ман Сити»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и мадридского «Реала», ныне занимающий пост тренера второй команды «Реала Сосьедад», может стать новым ассистентомв «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.

На текущий момент на эту должность претендуют три специалиста, однако Алонсо считается фаворитом на данный пост. Также рассматриваются вариант с Родолфо Борреллом, отвечающим за академию «горожан», и Доменеком Торреном, который ранее работал помощником Гвардиолы в «Барселоне» и «Баварии».

Отмечается, что Пеп уже связался с 38-летним испанцем, чтобы узнать его мнение по поводу работы своим помощником.

Напомним, ранее пост помощника Гвардиолы занимал бывший капитан «Арсенала» Микель Артета, однако тот в конце декабря занял пост главного тренера лондонского клуба. 0