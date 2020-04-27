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    Экс-игрок «Ливерпуля» может стать помощником Гвардиолы в «Ман Сити»

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    Бывший полузащитник «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Хаби Алонсо, ныне занимающий пост тренера второй команды «Реала Сосьедад», может стать новым ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.

    Хаби Алонсо
    Хаби Алонсо

    На текущий момент на эту должность претендуют три специалиста, однако Алонсо считается фаворитом на данный пост. Также рассматриваются вариант с Родолфо Борреллом, отвечающим за академию «горожан», и Доменеком Торреном, который ранее работал помощником Гвардиолы в «Барселоне» и «Баварии».

    Отмечается, что Пеп уже связался с 38-летним испанцем, чтобы узнать его мнение по поводу работы своим помощником.

    Напомним, ранее пост помощника Гвардиолы занимал бывший капитан «Арсенала» Микель Артета, однако тот в конце декабря занял пост главного тренера лондонского клуба. 0

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