Экс-игрок «Ливерпуля» может стать помощником Гвардиолы в «Ман Сити»

Хаби Алонсо
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На текущий момент на эту должность претендуют три специалиста, однако Алонсо считается фаворитом на данный пост. Также рассматриваются вариант с Родолфо Борреллом, отвечающим за академию «горожан», и Доменеком Торреном, который ранее работал помощником Гвардиолы в «Барселоне» и «Баварии».
Отмечается, что Пеп уже связался с 38-летним испанцем, чтобы узнать его мнение по поводу работы своим помощником.
Напомним, ранее пост помощника Гвардиолы занимал бывший капитан «Арсенала» Микель Артета, однако тот в конце декабря занял пост главного тренера лондонского клуба. 0