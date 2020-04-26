Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Портал football365.com составил рейтинг из десяти лучших игроков Европы, контракты которых истекают в этом сезоне.

Первое место в рейтинге занимает защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье, вторым идет полузащитник «Челси» Виллиан, третий — Дрис Мертенс из «Наполи».

На седьмом месте расположился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Отмечается, что 31-летний россиянин может продолжить карьеру в Италии или «Тоттенхэме».

В текущем сезоне на счету Дзюбы в 28 матчах 15 голов и 12 результативных передач.

Топ-10 рейтинга:

1. Тома Менье («Пари Сен-Жермен»)

2. Виллиан («Челси»)

3. Дрис Мертенс («Наполи»)

4. Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»)

5. Райан Фрэйзер («Борнмут»)

6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

7. Артем Дзюба («Зенит»)

8. Левен Кюрзава («Пари Сен-Жермен»)

9. Чарлес Арангис («Байер»)

10. Давид Сильва («Манчестер Сити») 0