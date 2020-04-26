Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Первое место в рейтинге занимает защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье, вторым идет полузащитник «Челси» Виллиан, третий — Дрис Мертенс из «Наполи».
На седьмом месте расположился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Отмечается, что 31-летний россиянин может продолжить карьеру в Италии или «Тоттенхэме».
В текущем сезоне на счету Дзюбы в 28 матчах 15 голов и 12 результативных передач.
Топ-10 рейтинга:
1. Тома Менье («Пари Сен-Жермен»)
2. Виллиан («Челси»)
3. Дрис Мертенс («Наполи»)
4. Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»)
5. Райан Фрэйзер («Борнмут»)
6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)
7. Артем Дзюба («Зенит»)
8. Левен Кюрзава («Пари Сен-Жермен»)
9. Чарлес Арангис («Байер»)
10. Давид Сильва («Манчестер Сити») 0