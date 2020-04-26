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    Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

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    Портал football365.com составил рейтинг из десяти лучших игроков Европы, контракты которых истекают в этом сезоне.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Первое место в рейтинге занимает защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье, вторым идет полузащитник «Челси» Виллиан, третий — Дрис Мертенс из «Наполи».

    На седьмом месте расположился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Отмечается, что 31-летний россиянин может продолжить карьеру в Италии или «Тоттенхэме».

    В текущем сезоне на счету Дзюбы в 28 матчах 15 голов и 12 результативных передач.

    Топ-10 рейтинга:

    1. Тома Менье («Пари Сен-Жермен»)
    2. Виллиан («Челси»)
    3. Дрис Мертенс («Наполи»)
    4. Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»)
    5. Райан Фрэйзер («Борнмут»)
    6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)
    7. Артем Дзюба («Зенит»)
    8. Левен Кюрзава («Пари Сен-Жермен»)
    9. Чарлес Арангис («Байер»)
    10. Давид Сильва («Манчестер Сити») 0

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