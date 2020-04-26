«Реал» подпишет двух звезд к юбилею президентства Переса

Килиан Мбаппе
globallookpress.com
В 2022 году исполнится 20 лет как Перес занял пост президента клуба, и «сливочные» к тому моменту рассчитывают обновить команду, которая должна быть достойна новой арены, где завершится реконструкция.
Приоритетная цель — подписание форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Не исключено, что это произойдет в 2022 году, когда у француза истечет контракт с парижанами.
Также в планы «Реала» входит нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Предполагается, что главные роли в команде будут у Мартина Эдегора, Винисиуса Жуниора и Родриго. 0