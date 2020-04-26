«Реал» подпишет двух звезд к юбилею президентства Переса

Мадридский «Реал» намерен подписать двух звезд мирового футболу к юбилею президентства, сообщает Marca.

В 2022 году исполнится 20 лет как Перес занял пост президента клуба, и «сливочные» к тому моменту рассчитывают обновить команду, которая должна быть достойна новой арены, где завершится реконструкция.

Приоритетная цель — подписание форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Не исключено, что это произойдет в 2022 году, когда у француза истечет контракт с парижанами.

Также в планы «Реала» входит нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Предполагается, что главные роли в команде будут у Мартина Эдегора, Винисиуса Жуниора и Родриго. 0