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    «Реал» подпишет двух звезд к юбилею президентства Переса

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    Мадридский «Реал» намерен подписать двух звезд мирового футболу к юбилею президентства Флорентино Переса, сообщает Marca.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    В 2022 году исполнится 20 лет как Перес занял пост президента клуба, и «сливочные» к тому моменту рассчитывают обновить команду, которая должна быть достойна новой арены, где завершится реконструкция.

    Приоритетная цель — подписание форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Не исключено, что это произойдет в 2022 году, когда у француза истечет контракт с парижанами.

    Также в планы «Реала» входит нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

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