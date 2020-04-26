Орещук: У Кокорина последний шанс уехать в хороший европейский клуб

Бывший спортивный директор московского «Динамо»поделился мнением по поводу дальнейшего развития карьерыи оценил их перспективы уехать за границу.

«Если Саша Кокорин действительно хочет уехать, то нужно делать это сейчас. А спрос на Кокорина был, есть и будет. Это один из самых талантливых российских футболистов своего поколения.

Если он останется в РПЛ — выиграет в деньгах, если отправится в Европу — получит заряд мотивации. Сложно сказать, какой выбор сделает Александр. Плюс вокруг него ведутся политические игры, в которых я не силен.

29 лет — возраст для отъезда не критичный, но это последний шанс Кокорина уехать в хороший европейский клуб. Думаю, он может заиграть в любой команде, занимающей третьи-пятые места в топ-5 лиг Старого Света.

Что касается Алексея Миранчука, если честно, не очень понимаю все стороны в этой истории. Непонятно, хочет ли сам Миранчук уехать, хочет ли клуб его продавать. В первую очередь нужно спросить мнение Алексея.

Есть информация, что в "Локо" он зарабатывает 2-2,5 млн евро в год. В "Ювентусе" его зарплата сильно не вырастет. Но если он хочет стать еще более интересным футболистом, конечно, нужно уезжать в Европу.

В Россию всегда успеет вернуться. А так — поживет за границей, прикоснется к местному футболу. Я ведь сам девять лет провел в Европе и не хотел возвращаться, хотя мне предлагали лучшие условия.

Там полные стадионы на каждом матче. Ты получаешь удовольствие. А в России играешь при 50 болельщиках в Саранске. Для кого?», — рассказал Орещук в интервью RT.

29-летний Кокорин возобновил карьеру нынешней весной, выступая за «Сочи» на правах аренды. В 4 матчах чемпионата России нападающий, права на которого по-прежнему принадлежат «Зениту», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

24-летний Алексей Миранчук в 24 матчах за «Локомотив» в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. 0