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    Орещук: У Кокорина последний шанс уехать в хороший европейский клуб

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    Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением по поводу дальнейшего развития карьеры Александра Кокорина и Алексея Миранчука и оценил их перспективы уехать за границу.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Если Саша Кокорин действительно хочет уехать, то нужно делать это сейчас. А спрос на Кокорина был, есть и будет. Это один из самых талантливых российских футболистов своего поколения.

    Если он останется в РПЛ — выиграет в деньгах, если отправится в Европу — получит заряд мотивации. Сложно сказать, какой выбор сделает Александр. Плюс вокруг него ведутся политические игры, в которых я не силен.

    29 лет — возраст для отъезда не критичный, но это последний шанс Кокорина уехать в хороший европейский клуб. Думаю, он может заиграть в любой команде, занимающей третьи-пятые места в топ-5 лиг Старого Света.

    Что касается Алексея Миранчука, если честно, не очень понимаю все стороны в этой истории. Непонятно, хочет ли сам Миранчук уехать, хочет ли клуб его продавать. В первую очередь нужно спросить мнение Алексея.

    Есть информация, что в "Локо" он зарабатывает 2-2,5 млн евро в год. В "Ювентусе" его зарплата сильно не вырастет. Но если он хочет стать еще более интересным футболистом, конечно, нужно уезжать в Европу.

    В Россию всегда успеет вернуться. А так — поживет за границей, прикоснется к местному футболу. Я ведь сам девять лет провел в Европе и не хотел возвращаться, хотя мне предлагали лучшие условия.

    Там полные стадионы на каждом матче. Ты получаешь удовольствие. А в России играешь при 50 болельщиках в Саранске. Для кого?», — рассказал Орещук в интервью RT.

    29-летний Кокорин возобновил карьеру нынешней весной, выступая за «Сочи» на правах аренды. В 4 матчах чемпионата России нападающий, права на которого по-прежнему принадлежат «Зениту», забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

    24-летний Алексей Миранчук в 24 матчах за «Локомотив» в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. 0

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