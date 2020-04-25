Семак назвал самых ярких игроков РПЛ в нынешнем сезоне

Главный тренер «Зенита»назвал самых ярких игроков нынешнего сезона чемпионата России.

«Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате. И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока.

По тем же статистическим показателям выделяется Дзюба, который второй сезон подряд демонстрирует прекрасные цифры. Азмун не отстает.

Наша средняя линия, оборона во главе с вратарями действуют надежно. Могу только порадоваться за наших игроков.

В других командах выделяются тот же Крыховяк, Марио Фернандес. Много хороших игроков, на которых с удовольствием можно смотреть», — приводит слова Семака «Матч ТВ». 0