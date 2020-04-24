Левченко: В Голландии приняли историческое решение по чемпионату

Экс-футболист «Витесса», роттердамской «Спарты» и «Гронингема»назвал историческим решение по досрочному завершению чемпионата Голландии без определения чемпиона в условиях пандемии коронавируса.

Левченко как председатель профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов участвовал в телеконференции, где принималось решение об утверждении итогов чемпионата.

Организация участвовала в обсуждении, но соблюдала нейтралитет при голосовании.

«Сегодня принято историческое решение, как я считаю. Не думаю, что оно может послужить шаблоном для других лиг, но использовать этот опыт при пересмотре каких-то процессов, наверное, можно.

В любом случае, ситуация в каждом случае разная. Принять опыт Нидерландов очень сложно — здесь свои законы, есть определенная позиция правительства, очень большое значение имеет общественное мнение.

Уверен, что даже в Бельгии все будет по-другому происходить. Идентичных ситуаций быть не может», — сказал Левченко РИА Новости.

«Утрехт», лишившийся права принять участие в еврокубках в результате решения, озвученного в пятницу, уже заявил, что намерен оспорить вердикт.

«Одним из самых "живых" участников этого заседания был "Утрехт", что было предсказуемо — от решения для них очень многое зависело.

Они сразу сказали, что готовы подать иск. Команды, которые в итоге не поднимутся в высший дивизион, я думаю, тоже вполне могут принять такое решение. Не удивлюсь, если АЗ это сделает», — отметил собеседник агентства.

Также было решено, что в сезоне-2019/2020 не будет чемпиона.

«Решение логичное, по этому поводу дискуссии не было. "Аякс" не протестовал», — подчеркнул Левченко. 0