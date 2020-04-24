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    Левченко: В Голландии приняли историческое решение по чемпионату

    Футбол Аякс
    Экс-футболист «Витесса», роттердамской «Спарты» и «Гронингема» Евгений Левченко назвал историческим решение по досрочному завершению чемпионата Голландии без определения чемпиона в условиях пандемии коронавируса.

    Евгений Левченко
    Евгений Левченко

    Левченко как председатель профсоюза профессиональных футболистов Нидерландов участвовал в телеконференции, где принималось решение об утверждении итогов чемпионата.

    Организация участвовала в обсуждении, но соблюдала нейтралитет при голосовании.

    «Сегодня принято историческое решение, как я считаю. Не думаю, что оно может послужить шаблоном для других лиг, но использовать этот опыт при пересмотре каких-то процессов, наверное, можно.

    В любом случае, ситуация в каждом случае разная. Принять опыт Нидерландов очень сложно — здесь свои законы, есть определенная позиция правительства, очень большое значение имеет общественное мнение.

    Уверен, что даже в Бельгии все будет по-другому происходить. Идентичных ситуаций быть не может», — сказал Левченко РИА Новости.

    «Утрехт», лишившийся права принять участие в еврокубках в результате решения, озвученного в пятницу, уже заявил, что намерен оспорить вердикт.

    «Одним из самых "живых" участников этого заседания был "Утрехт", что было предсказуемо — от решения для них очень многое зависело.

    Они сразу сказали, что готовы подать иск. Команды, которые в итоге не поднимутся в высший дивизион, я думаю, тоже вполне могут принять такое решение. Не удивлюсь, если АЗ это сделает», — отметил собеседник агентства.

    Также было решено, что в сезоне-2019/2020 не будет чемпиона.

    «Решение логичное, по этому поводу дискуссии не было. "Аякс" не протестовал», — подчеркнул Левченко. 0

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