Кокорин: Сейчас меня бы не вызвали в сборную

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», высказался о своих перспективах в сборной России.

«Для меня перенос — это плюс, будет много времени набрать форму, поиграть и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, меня бы сейчас не вызвали.

Из сборной никто не связывался. Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет.

С Саламычем, понятно, я очень давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава». 0