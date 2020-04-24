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    Кокорин: Сейчас меня бы не вызвали в сборную

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    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», высказался о своих перспективах в сборной России.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Для меня перенос — это плюс, будет много времени набрать форму, поиграть и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, меня бы сейчас не вызвали.

    Из сборной никто не связывался. Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет.

    С Саламычем, понятно, я очень давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних», — сказал Кокорин в эфире YouTube-канала «КраСава». 0

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