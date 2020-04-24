«Арсенал» готов продать Обамеянга

По данным Daily Mail, лондонский, скорее всего, продаст нападающего. Футболист прекратил переговоры по новому контракту с клубом.

Источник сообщает, что главной проблемой в переговорах сторон является запрос форварда по заработной плате. Сейчас он зарабатывает 200 тыс фунтов в неделю, но при этом с подписанием нового договора габонец хотел бы значительно увеличить эту цифру.

В связи с этим, «канониры» готовы рассмотреть предложения по трансферу.

Напомним, что контракт Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан еще на один год. В этом сезоне он сыграл 32 матча, забив 20 голов и отдав один голевой пас. 0