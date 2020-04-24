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    «Арсенал» готов продать Обамеянга

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    По данным Daily Mail, лондонский «Арсенал», скорее всего, продаст нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Футболист прекратил переговоры по новому контракту с клубом.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    Источник сообщает, что главной проблемой в переговорах сторон является запрос форварда по заработной плате. Сейчас он зарабатывает 200 тыс фунтов в неделю, но при этом с подписанием нового договора габонец хотел бы значительно увеличить эту цифру.

    В связи с этим, «канониры» готовы рассмотреть предложения по трансферу.

    Напомним, что контракт Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан еще на один год. В этом сезоне он сыграл 32 матча, забив 20 голов и отдав один голевой пас. 0

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