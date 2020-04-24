«Арсенал» готов продать Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг
globallookpress.com
Источник сообщает, что главной проблемой в переговорах сторон является запрос форварда по заработной плате. Сейчас он зарабатывает 200 тыс фунтов в неделю, но при этом с подписанием нового договора габонец хотел бы значительно увеличить эту цифру.
В связи с этим, «канониры» готовы рассмотреть предложения по трансферу.
Напомним, что контракт Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан еще на один год. В этом сезоне он сыграл 32 матча, забив 20 голов и отдав один голевой пас. 0